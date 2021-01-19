В Сыктывкаре вновь активизировались лжегазовики. Ежедневно специалисты аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» фиксируют десятки звонков от обеспокоенных жителей.Сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» и АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» при проведении работ одеты в фирменную спецодежду сине-голубого цвета с логотипом компании и имеют при себе служебное удостоверение, которое обязаны предъявлять по первому требованию собственника жилья. При возникновении сомнений следует звонить по телефону газовой службы 04 с мобильного телефона 104 или в абонентскую службу региональной газовой компании (телефоны указаны в квитанции за газ).Работы по монтажу и ремонту газового оборудования всегда проводятся только по предварительным заявкам абонента в согласованное с заказчиком время.Если вам предлагают заменить шланг, кран или вентиль, без вашей заявки, то к вам пришли обычные продавцы с целью наживы. Цена на товары, которые вам предлагают лжегазовики значительно выше, чем в обычном магазине.Специалисты АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» могут прийти к вам домой:1. По вашему приглашению - ремонтная заявка.2. По вызову «запах газа» - аварийная заявка на номер 04 или 104;3. Для проведения плановых работ по ТО ВКГО (ВДГО). Перед этим в вашем доме должны быть развешаны объявления.Также к вам могут прийти сотрудники газоснабжающей организации ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» для контрольного снятия показаний приборов учета газа.Будьте бдительны и не поддавайтесь уловкам лжегазовиков, чья основная задача – получить выгоду любой ценой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПенсионерка из Коми подарила мошенникам более миллиона (подробности)