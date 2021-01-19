Авария произошла 18 января в Сыктывкаре. На пешеходном переходе сбили школьницу.Водитель двигался на автомобиле Datsun mi-DO по ул. Энгельса со стороны ул. Печорской в направлении ул. Интернациональной. В 07:45 на нерегулируемом перекрестке Энгельса-Интернациональная он сбил 15-летнюю девушку, переходящую проезжую часть дороги справа налево. В результате ДТП школьница получила ушиб левого левого плеча, госпитализация ей не потребовалась.За нарушение ПДД к административной ответственности водитель 1983 года рождения привлекался всего 31 раз, в том числе дважды за год. Стаж вождения составляет 19 лет, сообщает УГИБДД по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСмертельная авария произошла на трассе под УхтойЕе успели снять на видео