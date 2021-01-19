Вчера, 18 января, в 13:43 в пожарно-спасательную службу Усинска поступило сообщение о пожаре: возгорание произошло в дачном доме на одном из участков СНТ «Рябинушка» (поселок Парма).Печка неисправнаОгнеборцы прибыли по вызову через 9 минут и обнаружили открытое горение деревянной дачи. Пожарные не позволили огню перекинуться на соседние строения и участки. Полная ликвидация пожара была объявлена в 19:00. В результате пожара дачный дом площадью 54 м² полностью уничтожен огнем.В борьбе с огнем принимали участие 12 пожарных и 4 единицы техники Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно причиной пожара могло послужить нарушений правил пожарной безопасности при устройстве отопительной печи в дачном доме.Может быть поджогТакже, ранее, в 11:30 поступило сообщение о пожаре в 9-этажном многоквартирном панельном доме по адресу: ул. Молодежная, д.18 в Усинске. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова через 3 минуты. Они обнаружили, что горит входная дверь в одну из квартир жилого дома. 12 жильцов дома своевременно эвакуировались. Пожарные быстро справились с огнем – в 11:48 пожар был ликвидирован. Огнем повреждена дверь на площади 2 м².По вызову реагировали 6 огнеборцев и 3 единицы техники 35-й пожарно-спасательной части ФПС. Одной из версий причиной возникновения пожара рассматривается поджог.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖилой дом сгорел в Печорском районеВиновники пожара сами едва унесли ноги (подробности)