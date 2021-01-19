Житель Воркуты избил знакомого до смерти, сообщает СУ СК России по Республике Коми. Теперь виновника ждёт суд.В июне 2020 года в квартире дома по улице Солнечной пгт. Северный 50-летний фигурант и его знакомый во время застолья поругались. Обвиняемый жестоко избил потерпевшего. Последний был госпитализирован в больницу, где через три дня от полученной тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы с осложнениями скончался.Фигурант признал вину. Следователем собраны доказательства, и уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Койгородке дочь избила мать (подробности)