Наличие оснований для присвоения почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» Воркуте отражено в экспертном заключении, которое подготовила Российская Академия наук.В годы Великой Отечественной войны, после оккупации фашистскими войсками территории Донецкого угольного бассейна, на плечи молодой угольной промышленности Коми АССР легла вся тяжесть снабжения этим стратегически важным сырьем северо-западных районов СССР, говорится в документе.Самоотверженность и героизм, проявленные жителями Воркуты на трудовом фронте, неоднократно отмечались государственными наградами СССР. Так, 377 работников комбината «Воркутстрой» были награждены орденами и медалями в соответствии с Указами Президиума Верховного Совета СССР в 1943 и 1945 годах. Четыре предприятия города в годы войны награждались переходящими Красными Знаменами Государственного Комитета обороны: комбинат «Воркутстрой», Воркутинская ТЭЦ, шахта №4 и шахта №40.На основании вышеизложенного Российская Академия наук подтвердила наличие оснований, предусмотренных частью 2 статьи 1 Федерального закона от 1 марта 2020 года № 41-ФЗ для присвоения почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» Воркуте, жители которой внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.Напомним, после принятия данного закона, весной 2020 года администрация муниципалитета обратилась в Госсовет Республики Коми с ходатайством о присвоении Воркуте почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» в целях увековечивания подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Следующим шагом должно стать обращение руководства республики к Президенту РФ о присвоении Воркуте вышеуказанного звания, сообщает пресс-служба воркутинской мэрии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ