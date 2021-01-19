Жительница Сыктывкара собиралась продать ненужный диван, выставив соответствующее объявление на сайте «Авито.ру». Но в результате потеряла деньги.Ей написал неизвестный собеседник, который выразил готовность приобрести. Рассказав ей о сервисе доставки по социальным ценам, он через приложение в телефоне выслал ей ссылку, где требовалось ввести реквизиты карты.Девушка не стала проверять информацию, и пройдя по ссылке, сразу ввела запрошенные сведения об электронном кошельке. В итоге с ее банковской карты было списано 50 000 рублей.Понимая, что стала жертвой мошенника, потерпевшая обратилась в полицию. По ст. 159 УК РФ было возбуждено уголовное дело. Установлено, что телефон, по которому неизвестный держал связь с потерпевшей, зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба МВД по Республике КомиЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоймали еще одного «закладчика» наркотиков в Сыктывкаре (подробности)