Управляющий магазином в пос. Кебанъель Усть-Куломского района торговал табачными изделиями без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, за что был привлечен к административной ответственности. 1 005 пачек сигарет подлежат уничтожению.Судебный приставы ОСП по Усть-Куломскому району исполнили решение мирового суда об изъятии 1 005 пачек сигарет без установленной законодательством маркировки, обнаруженных в магазине.Управляющий магазином, который продавал контрафактные табачные изделия, привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ, предметы административного правонарушения конфискованы и будут уничтожены в установленном порядке уполномоченной организацией.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Надоело лечиться: сбежавшего из диспансера в Сыктывкаре туберкулезника вернули в здравницу судебные приставы (подробности)