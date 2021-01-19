Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Воркуте в квартире жилого дома по улице Комсомольской обнаружили и изъяли неизвестное вещество и принадлежности.Все это свидетельствовало о том, что в жилище изготавливали наркотические средства: 4 куста растений (внешне схожих с коноплей), фитолампы, вентиляционные системы, удобрения, электронные весы, мельницы для измельчения растений.Впоследствии данное средство было направлено на физико-химическое исследование. Экспертиза показала, что изъятое наркотическое средство – это марихуана.В ходе проверки сотрудники полиции установили, что 37-летний житель хранил наркотические средства без цели сбыта. По делу получены признательные показания.В настоящее время в отношении воркутинца возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере». Воркутинец задержан по ст.91 УПК РФ.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛишний диван дорого обошелся обошелся сыктывкаркеОна была слишком открыта в соцсетях (подробности)