В суд отправлено дело 16-летнего жителя Сосногорска. Он обвиняется в краже с банковского счета. Украденные деньги он потратил на еду, не полезную для здоровья.По данным следствия, в ноябре 2020 года несовершеннолетний нашел кошелек и, рассмотрев находившиеся в нем студенческий билет и банковскую карту, понял, что вещи принадлежат одногруппнику. Вместо того, чтобы вернуть владельцу утерянное, злоумышленник решил воспользоваться чужим имуществом.Он приобрел в магазинах лимонад, шоколад, чипсы, оплатив покупки найденной банковской картой. Потерпевшему причинен материальный ущерб на общую сумму около 1,5 тысяч рублей.В ходе расследования подросток признал вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает Следком по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗапрещенные растения воркутинец выращивал прямо в доме (подробности)