Правительство Коми решило бороться за жизни нерожденных младенцев

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Женщины в Коми решают избавиться от ребенка чаще, чем в других регионах. При этом отговорить от аборта удается лишь малую толику из них, хотя в республики работает на это целая система.

В Коми показатель числа абортов на 1000 женщин в 1,5 раза превышает аналогичный показатель по России (в республике – 24 на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет, в Российской Федерации – 15,1, в СЗФО – 15,6).

В медицинских организациях республики работает сеть кабинетов поддержки беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации. Специалисты этих кабинетов ведут работа с женщинами, которые склоняются к решению прервать беременность. Но, как показывает практика, за 11 месяцев 2020 года лишь 15,7% женщин, прошедших консультацию с психологом, приняли решение в пользу рождения ребёнка.

Как решать проблему, разбирались на совещании в правительстве республики, сообщает пресс-служба главы РК.

«Ситуация вопиющая. Нужно в первую очередь детально, скрупулёзно разобраться в причинах, по которым женщины решаются на аборт. Мне нужна полная картина, понимание по каждой социальной категории. Прошу по этой теме представить мне до конца января детальный анализ проблематики с конкретными предложениями по её решению», - заявил Владимир Уйба.

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