Вынесли приговор жительнице Коми, убившей сожителя одним ударом ножа

Она также выплатит компенсацию морального вреда в размере 600 000 рублей родителям погибшего. Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 января Сысольский районный суд вынес приговор тридцатилетней жительницы Койгородского района, которая убила своего сожителя одним ударом ножа.

В мае 2020 года женщина распивала алкоголь вместе со своим сожителем у себя дома. В какой-то момент между ними разгорелась ссора. Женщина схватила нож и ударила им прямо в сердце. Мужчина скончался на месте происшествия через непродолжительное время.

Вину в совершении преступления Л.В. Дука признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, попросила прощения у присутствующих в судебном заседании родителей потерпевшего.

Приговором суда Дука Л.В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Еще 10 дней ей добавили за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка – по предыдущему приговору.

Судом частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда, Л.В. с Дука взыскана компенсация морального вреда в размере 600 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс—служба судов Коми.

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