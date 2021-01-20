Жителей Коми приглашают на новую концертную программу Театра оперы и балета

Фото: Театр оперы и балета Коми

Наступивший 2021 год обещает принести много музыкальных сюрпризов, в том числе и новые концертные программы. Театр оперы и балета Республики Коми приглашает 24 января на новую концертную программу «LET IT SNOW» («Пусть идёт снег». Хиты зарубежной эстрады). В названии концерта «LET IT SNOW» - одна из самых известных рождественских песен из репертуара Фрэнка Синатры.

«Мы хотим согреть ваши души теплом своего творчества и подарить вам всем известные, популярные зарубежные песни, некоторые из которых появились на свет много десятилетий назад, но и сегодня они продолжают находить отклик в сердцах современного поколения», - обращается к зрителям режиссёр и участник концерта, солист театра Максим Палий.

Публика в этот вечер увидит любимых артистов в необычных амплуа: большинство композиций будет исполнено ими впервые, и прозвучат они все на языке оригинала. Солисты оперной труппы порадуют публику шикарно подобранным репертуаром, состоящим из главных хитов последних десятилетий, редко исполняемых в Республике Коми.

Молодые артисты и мастера сцены споют в концертной программе самые узнаваемые и яркие композиции из репертуара Фрэнка Синатры, Эдит Пиаф, Джо Дассена, Уитни Хьюстон, группы Queen и других зарубежных исполнителей. В программе дуэты и арии из мюзиклов «Целуй меня, Кэт» К. Портера, «Чикаго» Дж. Кандера, «Кошки» Э. Л. Уэббера и оперы «Порги и Бесс» Дж. Гершвина. В этот вечер со сцены театра композиции прозвучат на разных языках мира: английском, французском, испанском и итальянском. Среди участников Ольга Сосновская, Альфия Коротаева, Елена Лодыгина, Анастасия Морараш, Ксения Шабалина, Яна Пикулева, Иране Ибрагимли, Валерия Яремчук, Дарья Гапонова, Максим Палий, Михаил Ярмольский, Николай Калашников, Никита Одалин. В концерте «Пусть идёт снег» зазвучит и саксофон. Инструментальные номера исполнит Юрий Генкулов.

Пёстрый коктейль хитов зарубежной эстрады создаст этот в зимний вечер жаркое, праздничное настроение и надолго оставит в сердцах публики отголоски аккордов музыкального торжества. Новая концертная программа подарит зрителям по-настоящему незабываемые впечатления: зажигательные и лиричные зарубежные хиты во всём своём блеске и многообразии в исполнении солистов театра удивят своей необычностью, а изюминкой вечера станет итальянская «Felicitа» в исполнении всех участников концерта.

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