Жители Коми могут получить 150 тысяч рублей за ребенка

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В Коми продолжается реализация программы «Региональный семейный капитал». Его можно получить за первенца, рожденного (усыновленного) в период с 1 января 2020 года. Размер капитала на сегодняшний день составляет 150 тысяч рублей.

РСК получили уже 1 721 семья республики, сообщили в Минтруде Коми. В ведомстве уточнили, что средства можно потратить на погашение жилищного или ипотечного кредита, на образование ребенка, оплату медицинских услуг ребенку, перепланировку, капитальный или текущий ремонт жилья. Кроме того, семьи вправе один раз в год воспользоваться единовременной выплатой до 25 тысяч рублей за счет средств капитала для компенсации расходов, перечень которых установлен законодательством.

Для того чтобы получить сертификат вам нужно обратиться в Центр соцзащиты населения по месту жительства или месту пребывания, или в любой МФЦ «Мои документы» на территории Коми.

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