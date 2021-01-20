В Коми предприниматель устроил в лесу огромную свалку

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Прилузский предприниматель по решению суда обязан очистить лесной участок от порубочных остатков. Такое решение вынес суд, рассмотрев иск прокуратуры Прилузского района. Основанием для направления иска послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой района в Прилузском лесничестве.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми, в ходе проверки установлено, что между лесничеством и предпринимателем заключались договоры купли-продажи лесных насаждений, в соответствии с которыми предприниматель получал право вырубки древесины при условии полной очистки лесных участков от порубочных остатков по окончании работ, а также выполнения всех необходимых мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах.

Однако коммерсант, заготовивший всю положенную ему древесину, не торопился производить очистку лесного участка от древесных отходов, которых за время рубки накопилось свыше 180 кубических метров.

Суд согласился с доводами прокурора о том, что оставленная в лесу древесина создает угрозу возникновения лесного пожара, а потому подлежит незамедлительной уборке после окончания лесозаготовительных работ.

По результатам рассмотрения дела суд обязал предпринимателя произвести очистку лесного участка в срок не позднее 2 месяцев со дня вступления решения в законную силу. Его фактическое исполнение будет находиться на контроле районной прокуратуры.

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