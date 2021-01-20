В Коми увеличилось число ледовых переправ

Переправа соединяет поселок Березовка с нефтяным месторождением Тереховей Фото: Архив "КП"

В Печорском районе открылась новая ледовая переправа, сообщает МЧС Коми. Сотрудники ведомства проверили безопасность дороги для автомобилей через реку Лыжа.

Переправа соединяет автомобильным движением поселок Березовка с нефтяным месторождением Тереховей. Максимальная нагрузка на открытую переправу допускается в 10 тонн.

Таким образом, всего в республике открыты 89 переправ, в том числе: автомобильных – 83, пешеходных - 6.

Всего на водоемах региона в зимний период 2020-2021 были запланированы к открытию 103 ледовые переправы: 98 автомобильных и 5 пешеходных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми на две ледовые переправы стало больше (подробности)