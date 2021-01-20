В массовом ДТП на трассе в Коми пострадал ребенок

Фото Романа Абрамова

Крупная авария произошла сегодня, 20 января, около 07:46 на 12 км автодороги Ухта — Ярега. Столкнулись три автомашины. Пострадал маленький ребенок.

По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia двигался в направлении Яреги за движущимся впереди автобусом ПАЗ. Иномарка пошла на обгон по встречной полосе. И врезалась в другую Daewoo Nexia, которая ехала со стороны Яреги.

После удара Daewoo Nexia (ехавшую со стороны Яреги) выбросило на ПАЗ. В результате ДТП пострадал ребенок, который находился в этой иномарке вместе с мамой на пассажирском сидении. В момент ДТП он находился в удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности.

Сейчас мама с ребенком находятся в больнице. Характер травм уточняется. Водители в ДТП не пострадали , сообщает «Комиинформ» со ссылкой на ухтинский отдел ГИБДД.

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