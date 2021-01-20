В страшном пожаре в Коми погибла пенсионерка

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Накануне в Княжпоготоском районе произошла трагедия. Во время пожара на Луговой улице, что находится в деревне Удор, погибла пенсионерка. О подробностях происшествия рассказали в МЧС республики.

По данным ведомства, возгорание произошло в частном деревянном доме. К сожалению, о пожаре очевидцы сообщили поздно: огонь перешел во все части дома и разрастался.

- Ранним утром 19 января, в 05:26, в пожарно-спасательную службу Княжпогостского района поступило сообщение о горении. Пожар удалось ликвидировать в 18:12 вечера. В результате пожара жилой дом общей площадью 105 м² полностью уничтожен огнем.

Во время осмотра места происшествия спасатели обнаружили обугленное тело хозяйки дома. Она сгорела заживо, женщина не смогла выбраться из огня самостоятельно. На момент смерти ей было 85 лет.

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