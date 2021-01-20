Более сорока сыктывкарцев стали участниками спортивного конкурса «Три версты до весны»

И погулял (всего-то три километра надо), и воздухом подышал, ещё и призы можешь получить! Фото: из архива "КП"

В спортивном конкурсе «Три версты до весны» появились первые лауреаты. Принять участие в конкурсе, который продлится до 31 марта, может любой сыктывкарец. Для этого достаточно регулярно проходить или пробегать в день более трех километров.

По условиям конкурса необходимо с 1 декабря до 31 марта не менее 30 раз преодолеть дистанцию более трех километров, потратив на это от 10 до 50 минут. Результат фиксируется через скриншот приложения, считывающего расстояние и скорость передвижения (Garmin Connect, Runkeeper, Strava, TrainingPeaks и другие). Тренировкой может стать даже пешая прогулка от работы до дома.

Скриншот необходимо отправить на стену группы проекта и указать свои фамилию, имя и отчество. В день засчитывается одна тренировка. Предоставить результат можно в течение трех суток.

Участники, выполнившие тренировку 30 и более раз, становятся претендентами на розыгрыш призов, который пройдет в апреле.

– К середине января в конкурсе приняли участие более 40 человек. Причем четверо из них ради спортивного азарта уже выполнили условия. Наталья Новоселова сумела добиться результата еще до Нового года, – говорит заместитель директора Центра спортивных мероприятий Сыктывкара Юлиана Иваницкая.

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