Почему отравилась угарным газом мать с двумя детьми в Печоре

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Следком по Коми начали доследственную проверку по опубликованной в СМИ информации об отравлении семьи угарным газом в поселке Луговой.

Из публикации следует, что мать и двое несовершеннолетних детей обратились в больницу с признаками отравления угарным газом. В квартире дома, где проживает семья, использовался газовый водонагреватель. Из-за отсутствия тяги в дымоходе продукты сгорания накопились в жилом помещении, что и привело к отравлению.

Следователи будут изучать причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия, в том числе на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба ведомства.

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