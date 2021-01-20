Житель Коми ездил по республике с «липовыми» правами

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жителя Коми обвиняют в подделке документов. Мужчина попался сотрудникам ГИБДД на 1 км автодороги Чикшино-Каджером.
Водитель «Датсун» предъявил по просьбе дпсников водительское удостоверение, однако через пару минут выяснилось, что документ поддельный.
- При проверке по базам данных было установлено, что данное водительское удостоверение в базе не значится. Также, при визуальном осмотре было обнаружено несоответствие по цвету шрифта и размеру указанной категории «СЕ», - рассказали в пресс-службе МВД.
На данный момент заведено уголовное дело. Мужчине грозит четыре года тюрьмы.
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