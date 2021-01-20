Жители Коми попались на хитрые уловки мошенников и лишились денег

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Жители Республики Коми нередко становятся жертвами мошенников, орудующих в социальных сетях. Зачастую злоумышленники выступают от имени родных или знакомых, аккаунты которых взломали, либо предлагают свою помощь в получении каких-либо выплат или призов.

К примеру, в Прилузском районе местной жительнице в социальной сети пришло сообщение от знакомой, которая попросила одолжить крупную сумму денег. Не удостоверившись в том, что ей действительно пишет подруга, потерпевшая перевела на указанную банковскую карту 6 500 рублей. Впоследствии оказалось, что приятельница в деньгах не нуждается, ее страничку взломали злоумышленники. В Сыктывдинском районе пенсионерке в соцсети в «ВКонтакте» написала знакомая и попросила одолжить денег. Однако нужной суммы не оказалась, и женщина выручила тем, что было на карте: перевела 680 рублей.

Жительнице Усть-Куломского района, 1955 года рождения, виртуальная подруга сообщила, что ей положены выплаты в честь юбилея одного из банков в размере 5000 рублей. Для этого собеседница просила прислать реквизиты банковской карты для оформления заявки. Женщина обрадовалась неожиданному денежному «сюрпризу» выплате и предоставила информацию по электронному кошельку. Вскоре у нее «исчезли» 8 000 рублей.

Распространен и другой вид преступлений, когда злоумышленники обещают за вознаграждение вернуть документы, утерянные потерпевшими.

Так, житель Печоры, 1961 года рождения, разместил в соцсети объявление об утере паспорта, пенсионного и водительского удостоверений. Ему тут же позвонили неизвестные и предложили вернуть документы за вознаграждение. Мужчина сразу отправился в банкомат и перевел на указанный счет 10 000 рублей, однако «благодетели» перестали выходить на связь.

А вот ухтинка, 1997 года рождения, не пошла на поводу у неизвестных. За возврат утерянного ею паспорта злоумышленники потребовали 5000 рублей. Женщина созвонилась с незнакомцами, чтобы договориться о встрече, но засомневалась в правдивости их слов, и никаких денег не перечислила.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ, проводятся следственно-оперативные действия.

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