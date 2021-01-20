Агрессивные собаки довели Ухту до режима повышенной готовности

С начала января в городе уже отловили 12 собак. Фото: мэрия Ухты

С 15 января в Ухте действует режим повышенной готовности. Причины - нападения собак и рост их агрессивности. Соответствующее постановление издала администрация города.

Будут приняты неотложные мероприятия по стабилизации обстановки. Управление ЖКХ должно собрать информацию о местах скопления бродячих собак. Полиции рекомендовано тоже обращать это внимание и передавать информацию в ЕДДС, где будут круглосуточно принимать информацию о местах скопления собак и их агрессивном поведении.

В школах и садах проведут беседы по мерам личной безопасности. А управление по делам ГО и ЧС должно обеспечить исправность всех средств оповещения населения. ЕДДС.

Мэрия Ухты также отчиталась, что еще 29 декабря 2020 года был заключен муниципальный контракт с МКП «Ухтаспецавтодор» на оказание услуг по отлову животных без владельцев в январе 2021 года для быстрого реагирования на заявки и отлов животных, проявляющих немотивированную агрессию.

За новогодние выходные организацией уже было отловлено 12 особей. Собаки содержатся в вольерах, получают питание и после заключения контракта с клиникой будут осмотрены ветеринарным врачом.

Всего в течение 2020 года в Ухте было отловлено 450 животных без владельцев, 45 из них подвергнуты эвтаназии. Остальные животные выпущены в среду обитания после проведения мероприятий по стерилизации, вакцинированию от бешенства и чипированию.

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