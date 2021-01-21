В Воркуте выйдут на линию новые машины «Скорой помощи»

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

Три автомобиля «Скорой помощи» класса «В» поступили в Воркуту в рамках обновления автопарка больницы скорой медицинской помощи. После завершения процедуры постановки на учет в ГИБДД и получения регистрационных номеров на следующей неделе они готовы выйти на линию.

Все новые машины полноприводные с увеличенным размером рабочей зоны и комплектацией класса «В». Две из них выполнены на базе микроавтобусов ГАЗ «Соболь» аналогичны тем, что уже работают на подстанциях муниципалитета. Еще одна длиной шесть метров имеет базу УАЗ «Патриот» это первая карета «Скорой помощи» такой модификации в Воркуте. Салоны автомобилей укомплектованы всем необходимым оборудованием для оказания скорой неотложной помощи, которое также может быть использовано на месте вызова.

Одна из новых машин на базе ГАЗ «Соболь» будет работать в поселке Воргашор, остальные останутся на центральной подстанции города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми появится единая диспетчерская по приему вызовов скорой

Как спасали в пандемию людей из отдаленных районов (подробности)