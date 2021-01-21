Воркутинец обвиняется в убийстве знакомого

Фото: СУ СК РФ по Коми.

Житель Воркуты обвиняется в убийстве знакомого, сообщает СУ СК РФ по Коми.

В октябре 2020 года в квартире дома по улице Димитрова во время пьянки, поссорившись, на почве личных неприязненных отношений фигурант, вооружившись кувалдой, нанес 43-летнему знакомому не менее восьми ударов в область головы.

От полученной тяжелой открытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия. После этого обвиняемый вытащил тело из квартиры в подъезд, где оно и было обнаружено. И обвиняемый, и потерпевший вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртным. Фигурант признал вину.

Следственным отделом по г.Воркута СУ СК России по Республике Коми завершено расследование в отношении ранее судимого 46-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении смерти другому человеку (ч.1 ст.105 УК РФ).

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