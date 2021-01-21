Двух работников коммерческого предприятия Коми задержали за получение взятки

По оценке суда, иная мера пресечения может препятствовать следствию.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Суд заключил под стражу двух работников ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Они обвиняются в коррупции. По оценке суда, иная мера пресечения может препятствовать следствию.
Постановлением Сыктывкарского городского суда от 20 января удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения заместителю начальника отдела снабжения Р.А. Бахтину и специалисту этого отдела И.Г.Сандакову в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 18 марта 2021 года.
Взяткополучатель и посредник были задержаны в декабре 2020 года при получении взятки на общую сумму более 340 тысяч рублей. За это они должны были выбрать «правильных» поставщиков для птицефабрики и оказывать им общее покровительство.
Постановление в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов РК.
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