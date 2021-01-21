На трассе в Коми столкнулись три иномарки

Фото: УГИБДД по Коми

Авария произошла 20 января на 447 км автодороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск — Нарьян-Мар. По вине одного из водителей столкнулись сразу три иномарки BMW, Mitsubishi L200 и Mercedes-Benz.

Водитель BMW двигался со стороны поселка Ираель в направлении Ухты. В 10:30 он не справился с рулевым управление, выехал на встречную полосу и врезался в Mitsubishi L200. После столкновения BMW влетело в автомобиль Mercedes-Benz, который также двигался по встречной полосе со стороны Ухты.

Виновник ДТП получил ушибленную рану головы. Не госпитализирован. Остальные участники аварии не пострадали.

За нарушение правил дорожного движения 35-летний водитель BMW к ответственности привлекался 34 раза, из них в течение года десять. Стаж управления авто с 2003 года, сообщает УГИБДД МВД по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельная авария произошла на трассе под Ухтой

Ее успели снять на видео