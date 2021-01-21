Девушка из Коми отомстила приемным родителям и сожгла заживо всех домашних животных

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Корткеросский районный суд вынес приговор молодой девушке, которая заживо сожгла несколько десятков живых существ ради мести приемным родителям.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она зажигалкой подожгла сено в сарае, после чего скрылась. Сено и сарай были полностью уничтожены огнем. Остальное даже перечислять страшно. Сгорели: взрослая коза, 3 семимесячных козочки, 2 индюка, 4 взрослых кролика и 24 трехмесячных.

В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала вину, с размером причиненного ущерба согласилась. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, условно, с испытательным сроком, на 2 года. Кроме этого, удовлетворен иск потерпевших о взыскании с виновного лица компенсации причиненного ущерба - более 100 000 рублей.

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