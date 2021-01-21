Сфотографируйся с коми триколором и получи приз

Участникам необходимо сделать фото или записать видео с республиканским триколором. Фото: Мария Макарова.

Госсовет Коми совместно с минкультуры Коми запустили проект «Коми в моем сердце». Он посвящен 100-летнему юбилею региона.

Участникам необходимо сделать фото или записать видео с республиканским триколором. После - разместить пост в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм», добавив хештэг #КОМИФЛАГ. В течение этого года самые интересные материалы будут размещаться на сайте регионального парламента и группе в социальной сети «Вконтакте». Авторы лучших работ получат призы.

Старт проекта был дан сегодня в ходе телемоста с постоянным представительством Коми в Москве. Путешественник Никита Куприков привез туда флаг нашего региона, с которым он побывал в Антарктиде.

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