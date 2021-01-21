Молодой мужчина из поселка Коми пропал по дороге домой

Фото: Александр Шадраков Фото: Александр Шадраков

Молодой мужчина из Ижемского района пропал еще 14 января. Несколько дней ничего не известно было о его судьбе, но родственники обеспокоились и заявили в полицию только 19 января.

Днем 14 января житель поселка Щельяюр 1989 года рождения поехал вместе с родственником в деревню Чика покупать лошадь. Возвращались они уже на запряженных санях, отмечая покупку горячительными напитками.

Как потом рассказал родственник, во время поездки они спустились к реке Печора. Мужчина сказал, что они едут в неверном направлении, слез с саней и пошел пешком к селу Няшабож. Его родственник на лошади продолжил движение в Щельяюр.

Телефон пропавшего мужчины выключился 17 января. Родственники сообщили об исчезновении в полицию вечером 19 января, сообщает БНК..

По ориентировке, пропавший на вид 35-40 лет, ростом 180 см, худощавый. На момент исчезновения был обут в черные валенки, на нем были ватные штаны синего цвета на лямках, бушлат синего цвета на пуговицах, шапка черная вязаная, тулуп белый овчинный ниже колена.

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