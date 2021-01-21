Волонтеры объявили поиски молодого человека из Усинска

Может передвигаться на автомобиле «Нива Шевроле» серебристого цвета.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт Коми» просит помощи в поиске пропавшего молодого человека.

Исчез 26-летний житель Усинска Заурбек ТемербековичШадиров. С 20 января 2021 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 175 см, худощавый, волосы черные с сединой, короткие, глаза карие.

Одежда: черная куртка без капюшона ниже колена, синие джинсы, черные с серыми полосками высокие битинки.

С собой у него были документы и смартфон Apple. Может передвигаться на автомобиле «Нива Шевроле» серебристого цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт Коми» 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или в полицию по номеру 02.

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