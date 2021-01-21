Юная лыжница из Коми поедет на Первенство мира в составе сборной России

Фото: Минспорта Коми

Юная спортсменка из Коми Алина Игнатова вошла в основной состав сборной России для поездки на Первенство мира (JWSOC), которое состоится в Эстонии с 23 по 28 февраля 2021 года, сообщает Минспорта Коми.

Она сейчас занимает 3 место в рейтинге, согласно которому проходит отбор спортсменов в состав сборной России по спортивному ориентированию. Занявшие пять первых мест попадают в состав сборной России, ещё два спортсмена проходят по решению комитета.

Алина Игнатова пришла в Республиканский центр детей и молодёжи в первом классе и на протяжении 10 лет ее увлечение спортом переросло в серьезное дело и высокие результаты. На сегодняшний день Алина выполнила требования для присвоения спортивного звания Мастер спорта.

В 2020 году Алина Игнатова в составе сборной России завоевала золото в эстафетной гонке на Первенстве Европы по лыжному ориентированию, проходившему в Швеции в рамках Кубка мира.

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