Как часто и при каких условиях должны убирать дворовые территории в Коми

Иногда в дворах Сыктывкара чёрт ногу сломит. Фото: из архива "КП"

О требованиях к качеству уборки придомовой территории рассказывает Служба РК стройжилтехнадзора.

В холода

- очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

- сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

- очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) - в зависимости от интенсивности движения один раз в 3 суток, один раз в 2 суток, один раз в сутки;

- очистка придомовой территории от наледи и льда;

- уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах допускается складировать на газонах и на свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых насаждений.

Периодичность очистки тротуаров от снега при снегопадах значительной интенсивности и снегопереносах должна производиться непрерывно.

В тёплую погоду

- подметание и уборка придомовой территории - в зависимости от интенсивности движения один раз в 2 суток, один раз в сутки, два раза в сутки;

- очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов;

- уборка и выкашивание газонов;

- прочистка ливневой канализации;

- уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.

Всё, что кроме, - за ваши денежки

Собственники на общем собрании могут установить более частую периодичность уборки, чем это предусмотрено законом. При этом надо предусмотреть порядок и источники финансирования дополнительных работ.

*** В соответствии с пунктами 24 и 25 Минимального перечня услуг и работ (Утв. постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290).

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