Мэрия Сыктывкара получила в собственность 160 контейнерных площадок для мусора

Фото: мэрия Сыктывкара.

В Сыктывкаре по иску прокуратуры в муниципальную собственность переданы контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов. Муниципалитет должен будет принять в собственность 160 площадок для сбора ТКО, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Прокуратура Сыктывкара провела проверку исполнения администрацией городского округа «Сыктывкар» законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления, регулирующего вопросы содержания и обустройства контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

И установила, что земельные участки, на которых расположены отдельные многоквартирные дома, включенные в Реестр, до настоящего времени не сформированы и не поставлены на кадастровый учет. По этой причине указанные земельные участки являются землями общего пользования, соответственно, контейнерные площадки, расположенные на них, не могут находиться в собственности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, поскольку являются собственностью муниципального образования.

Администрация Сыктывкара эти же площадки относила к собственности управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

Прокурор обратился в суд с иском о признании права муниципальной собственности городского округа «Сыктывкар» на ряд контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Вот список площадок, которые решением суда отнесены в ведение мэрии:

Октябрьский проспект д. №№ 1, 28, 71, 75, 100, 101, 105, 111,119/1, 186, 188, 375, 369, ул. Тентюковская, д. №№ 71, 87, 136, 151, 162, 166, ул. Карла Маркса д. №№ 117, 185, 209а, 213, 216, 228, Верхний Чов, д. №№ 17, 73, ул. Ленина, д. №№ 21, 32, 111, ул. Коммунистическая, д. №№ 30, 37, 75, ул. Ручейная, д. 39/1, Покровский б-р д. 5, Заводской переулок д. 14, ул. Оплеснина д. №№ 1а, 18, 42, 43, 44, 52, 56, ул. Куратова д. №№ 4, 11, 79, ул. Пушкина, д. №№ 7/2, 9, 39, 78, 78а, 81, 92, 95, 133а, 125, 137, ул. Жакова, д. 11, ул. Катаева д. №№ 13а, 15а, ул. Д. Каликовой д. №№ 21, 34, 49, 50, ул. Маегова, д. №№ 11, 45, ул. Маркова д. №№ 5, 55, ул. Орджоникидзе, д. №№ 67, 70, Сысольское шоссе д. №№ 21, 30, 32, 44, 56, 56/1, 62, 82, ул. Димитрова, д. 15, ул. Горького д. 9, ул. Первомайская, д. №№ 7, 7/1, 29, 123, ул. Красных Партизан д. №№ 42, 46, 48, 61 ул. Гаражная, д. 3, ул. Красноармейская, д. 3, ул. Морозова д. №№ 103, 107, 134/1, 160, 200, 201, 205, ул. Станционная, д. №№ 22, 28, 110, ул. Ветеранов д. №№ 7, 8, ул. Петрозаводская д. №№ 27, 42, 52, ул. Католикова, д. 6, ул. Карьерная, д. 14, ул. Чернова, д. 20, ул. Громова, д. 51, ул. Юхнина д. 21, ул. Лесозаводская, д. №№ 12, 49, ул. Малышева, д. 23, пер. Пригородный, д. 11, ул. З. Космодемьянской д. №№ 24, 28, ул. Северная, д. №№ 47, 53а, 102, 120, 124, ул. Почтовая, д. №№ 6, 10, 40, ул. 8 Марта, д. 22, ул. Серова, д. №№ 48/1, 51, 70, ул. Межевая, д. 3, пер. Сосновый, д. 1, ул. Школьная, д. 3, ул. Энгельса, д. 134, ул. Клары Цеткин, д. №№ 2, 50, ул. Южная, д. 4/2, ул. Западная, д. 11, м. Дырнос, д. №№ 9, 18, 61, 69, 73, 73а, 75, ул. Национальная, д. 31, ул. Корабельная, д. №№ 34, 44, ул. Ломоносова, д. №№ 50, 59, 62, ул. Ухтинская, д. 10, ул. Трактовая, д. 77, ул. Шолохова, д. №№ 10, 14, пер. Продольный, д. 7, ул. Лесная, д. 2а, ул. Водопьянова, д. 4, ул. Микушева, д. 1, ул. Кирпичная, д. 12, ул. 28 Невельской дивизии д. №№ 63, 65.

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