Житель Коми отправится в колонию за истязания пасынка

Теперь изверг отправится в колонию. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Два года ранее судимый 40-летний житель Эжвинского района Сыктывкара истязал своего пасынка, пользуясь его беспомощностью. Но теперь, после расследования Следственного комитета по Коми и суда, он отправится в колонию.

С ноября 2018 года по апрель 2020 года мужчина терроризировал сына жены. Как только он написался, в нем просыпалась «неприязнь» к ребенку 2008 года рождения, который жил вместе с матерью с ним квартире. В силу возраста мальчик был беззащитен и зависим по всем параметрам, в том числе – материально. Изверг регулярно избивал его и подавлял психологически, унижал.

Приговором Сыктывкарского суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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