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Происшествия

Ухтинка потеряла 13 тысяч рублей при покупке дорогого щенка

Елена СЕРГЕЕВА
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Ухтинка потеряла 12 800 рублей, заказав на популярном сайте щенка дорогой породы. Женщина попалась на уловку мошенников, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Жительница Ухты 1978 года рождения задумала купить щенка дорогой породы. Она нашла на популярном сайте продаж подходящую информацию и написала о своем желании автору объявления. Тот предложил обсудить все нюансы сделки через популярный мессенджер, ухтинка согласилась.

Договорились о цене и сроке доставки питомца к его будущей владелице, неизвестный выслал электронную ссылку на якобы безопасную сделку. Женщина перешла по ней, введя реквизиты своей банковской карты, после чего с ее счета мигом было списано 12 800 рублей. По прошествии нескольких дней щенка ей никто не привез, а связаться с «продавцом» уже не удалось.

Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Оказалось, что присланная аферистом ссылка содержала название популярного сайта, однако к нему была добавлена лишняя буква. Одним словом, если бы ухтинка проявила должное внимание, финансовых потерь можно было бы избежать. Вот так.

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