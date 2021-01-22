Актировки для школьников объявлены в Коми

Фото: архив КП

Актированные дни для школьников объявлены местными управлениями образования в ряде муниципалитетов Коми. Кто из школьников не пойдет в школу 22 января.

В школу не пойдут 1-2 классы в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе.

Воркута: с 1 по 5 класс.

Княжпогостский район: 1-8 классы.

Усть-Вымский район: 1-4 классы.

В связи с неблагоприятными погодными условиями 22 января актированный день объявлен для учащихся 1-4 классов школы в усинском поселке Парма.

Междуреченская школа Удорского района сообщила об актированном дне для 1-4 классов.

В Нившере, Большелуге, Подъельске, Сторожевске и Подтыбке Корткеросского района отменены занятия в 1-4 классах.

По прогнозу Коми ЦГМС, на территории Коми 22 января ожидается переменная облачность. Временами небольшой снег. Местами гололедно-изморозевые отложения. Ветер СВ и С, 1-6 м/с, на крайнем северо-востоке ночью и утром 7-12 м/с.

Температура ночью и днем -24...-29, в центре и на севере при прояснении -34...-39, на юге при натекании облаков -17...-22°С. В столице республики ожидается переменная облачность. Временами небольшой снег. Ветер СВ и В, 2-7 м/с. Температура ночью -22...-24, днем -20...-22°С.

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