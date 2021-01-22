Минтруда Коми предлагает деньги на преодоление сложной жизненной ситуации

Можно получить единовременную выплату до 250 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2020 году социальный контракт заключили 4170 жителей Коми с низкими доходами. В этом году на эти цели направят около 491 миллиона рублей. Как получить часть этих денег рассказали в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РК.

Возможность повысить свои доходы или преодолеть сложную жизненную ситуацию благодаря социальному контракту у жителей республики появилась в прошлом году.

Соцконтракт – это соглашение, которое заключается между малоимущим гражданином и Центром соцзащиты на срок от трех месяцев до года при согласии всех совершеннолетних членов его семьи. На основании соглашения Центр обязуется выплатить гражданину пособие, а гражданин – выполнить мероприятия, которые предусмотрены в его индивидуальной программе социальной адаптации.

В прошлом году такое соглашение заключили 4170 жителей республики. Несмотря на все трудности, связанные с пандемией коронавируса, 64 процента жителей республики, которые завершили социальный контракт, повысили свои доходы, в том числе 21 процент - смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию и перестали быть малоимущими.

С этого года некоторые изменения коснулись направлений госсоцпомощи на основании соцконтракта. К примеру, теперь поддержка предусмотрена и на развитие личного подсобного хозяйства – практика пилотных регионов показала высокую востребованность у граждан этого направления. Помимо этого, участники проекта могут заключить социальный контракт для реализации мероприятий по поиску работы, организации предпринимательской деятельности или самозанятости, а также для осуществления других мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

Каждое из этих направлений предполагает финансовую помощь малоимущим гражданам. При регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого гражданин может получить единовременную выплату до 250 тысяч рублей по своим фактическим затратам. Если он заключает социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства, то единовременно может получить до 100 тысяч рублей.

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