Украл, выпил, сядет: воркутинец подозревается в хищении чужого имущества

Воркутинец вину в содеянном признал. Фото: из архива "КП"

Воркутинец подозревается в краже имущества организации. В дежурную часть ОМВД России по г.Воркуте поступило сообщение от мастера строительного участка о том, что неизвестный похитил из помещения организации системный блок и денежные средства в сумме 15000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка вышли на след подозреваемого. Им оказался воркутинец 1991 года рождения. Злоумышленник проник в нежилое помещение путем открытия запорного устройства, похитил имущество и скрылся. Воркутинец вину в содеянном признал.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Системный блок злоумышленник уничтожил, а деньги потратил на покупку алкогольной продукции и продуктов питания. Расследование уголовного дела продолжается.

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