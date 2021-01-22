В Воркуте расследовали убийство по пьянке

Фото: СУ СК России по Коми.

В Воркуте завершено расследование уголовного дела об убийстве, сообщает СУ СК России по Коми.

В ноябре 2020 года в квартире дома по улице Димитрова трое мужчин распивали спиртное. В какой-то момент между фигурантом и 56-летним участником компании произошел конфликт, в ходе которого первый нанес второму удар ножом в область груди. От полученного проникающего ранения с повреждением сердца потерпевший через непродолжительное время скончался на месте происшествия.

Мужчины нигде не работали, злоупотребляли спиртным. Позже фигурант признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

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