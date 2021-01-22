В Сыктывкаре поймали «банного» грабителя

Ковши, топор, дверца от печки, совок и кочерга: в Сыктывкаре охотились за «банным» грабителем Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Сотрудники уголовного розыска Сыктывкара по горячим следам раскрыли серию краж с территорий дачных участков, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Сыктывкарские полицейские в дежурные сутки раскрыли три кражи имущества из помещений бань, находящихся на участках. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался житель Сыктывдинского района 1970 года рождения.

Так, рядом с одним из домов столицы Коми он взломал запорное устройство в помещении бани, откуда похитил 12 тормозных колодок от вагона, два оцинкованных ведра, 50-литровый алюминиевый бак и другие изделия из алюминия. Таким же способом он проник в помещение другой бани, а затем вынес оттуда две алюминиевые фляги, бак и 4 тормозные колодки. В третьем случае его добычей также стали алюминиевый бак, металлические ковши, топор, дверца от печки, совок и кочерга. Общий ущерб от действий злоумышленника составил без малого 16 000 рублей.

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