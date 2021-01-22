В Корткеросском районе Коми на пожаре погиб пенсионер

За минувшие сутки в Республике Коми произошло четыре пожара. Погиб 1 человек. Фото: Нина Юшкова

В Корткеросском районе Коми вчера на пожаре погиб пенсионер.

В 05:07 утра 22.01.2021 года в пожарно-спасательную службу Корткеросского района поступило сообщение о пожаре в 2-квартирном жилом доме по улице Верховцева в селе Мордино. Прибывшие через 6 минут после сообщения огнеборцы обнаружили открытое горение одной из квартир деревянного дома. Пожар удалось ликвидировать в 06:48. В доме общей площадью 160 кв. метров повреждена одна квартира на площади 80 м². В сгоревшей квартире был обнаружен погибший пожилой мужчина - пенсионер 1935 года рождения. Вторую квартиру пожарным удалось отстоять от огня.

Причиной пожара, по предварительным данным, могли послужить недостатки в конструкции и изготовлении электрооборудования. В тушении пожара участвовали 11 огнеборцев, были задействованы 3 пожарные автоцистерны Корткеросского пожарно спасательного гарнизона. Содействие пожарным оказывали двое жителей Мордино.

Также в 18:56 вечера в пожарно-спасательную службу Воркуты поступило сообщение о пожаре в частично расселенном 4-этажном кирпичном жилом доме по улице Привокзальной. Огнеборцы прибыли по вызову через 6 минут. По прибытию пожарных наблюдалось горение в одной из нежилых квартир. Четверо жильцов из соседних квартир своевременно эвакуировались. В 19:35 было объявлено о полной ликвидации пожара. В результате происшествия в квартире повреждены пол и стены на площади 35 квадратных метров. В тушении участвовали 7 пожарных и 3 единицы техники 31-й пожарно-спасательной части ФПС. По одной из версий, причиной пожара мог послужить поджог.

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