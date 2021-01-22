В Сыктывкаре сбили неосторожного пешехода

Фото: УГИБДД по Коми

Авария произошла в Эжвинском районе Сыктывкара 21 января. Водитель за рулем Daewoo Matiz двигался по улице Мира со стороны улицы Маяковского в направлении улицы Комарова. В 17:40 в районе дома №56 по улице Мира он совершил наезд на пешехода.

Отметим, что пешеход переходил дорогу вне пешеходного перехода. При этом «зебра» была в зоне видимости — нужно было сделать всего лишь несколько шагов до нее.

В результате ДТП пешеход, 42-летний мужчина, получил ушиб правого плеча.

20-летний водитель Daewoo Matiz к ответственности за нарушения правил дорожного движения всего привлекался один раз. Стаж управления авто с 2018 года, сообщает УГИБДД МВД по Коми.

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