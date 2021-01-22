Вынесен приговор мстителю-неудачнику: он дважды поджигал хозяйство соседа

Вынесен приговор жителю Усть-Куломского района. Фото: Нина Юшкова

Вынесен приговор жителю Усть-Куломского района, который дважды пытался сжечь дом и хозяйственных построек соседа.

Вечером 23 июля 2020 года ранее неоднократно судимый 27-летний житель села Усть-Кулом, испытывая неприязнь к соседу, проник в его жилой дом. Он поджег занавеску и скрылся. Пламя моментально перекинулось на окна и стены. Но хозяин дома вовремя заметил огонь и потушил его.

Мстительный поджигатель не успокоился. И в ночь с 23 на 24 июля 2020 года попытался сжечь соседский амбар. Но тот опять вовремя заметил возгорание и спас от огня свое имущество. Приговором Усть-Куломского районного суда по совокупности всех преступлений виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов РК.

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