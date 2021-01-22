Несовершеннолетняя жительница Печоры запинала ногами полицейского

Девушка признана виновной в оскорблении представителя власти и применении в отношении него насилия. Фото: из архива "КП"

Несовершеннолетняя жительница Печоры признана виновной в оскорблении представителя власти и применении в отношении него насилия, сообщает СУ СК России по Республике Коми.

В июне 2020 года оперуполномоченный городского отдела полиции опрашивал 17-летнюю жительницу Печоры в рамках проверки по сообщению об угоне автотранспорта. Во время опроса пьяная несовершеннолетняя в присутствии других лиц начала оскорблять полицейского, а затем замахнулась на стража порядка... ногами в живот. И попала несколько раз.

Девушка признана виновной в оскорблении представителя власти и применении в отношении него насилия. Судом ей назначен 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

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