В поселках Сыктывкара переоборудуют площадки для сбора мусора

Максаковские контейнерные площадки сейчас. Фото: группа Максаковская правда

В пригородных поселках Сыктывкара в течение ближайших двух лет переоборудуют контейнерные площадки. Они будут более удобны и экологичны, то есть мусор с них не будет разносить по округе.

Уже летом их обновят в девяти местах сыктывкарского поселка Верхняя Максаковка: по улицам Максаковкой, 2, 4, Большой, 20 и 6/1, Лесосплавной, 25, Лесной, 6, Снежной, 41 и 1/1, Общественной, 2 и Ключевой, 14.

Новые площадки будут закрытого типа: мусорные баки вместимостью 0,75 кубометров будут окружены металлической конструкцией.

«Такой тип площадки обладает рядом преимуществ. Например, мусор не покинет его пределы при сильном ветре и не будет риска разбрасывания отходов уличными животными. Кроме того, площадка будет не только удобной для использования, но и эстетичной», - отметила специалист управления ЖКХ города Анастасия Игошина.

Также в рамках «Народного бюджета» столичная мэрия готовит документы для обустройства контейнерных площадок в 10 местах микрорайона Сосновая поляна п.г.т. Краснозатонского в 2022 году. Здесь планируется установить новые площадки по улицам Алешинской, 1 и 22, Новозатонской, 12 и 31, 19-я линия, 21, 17-я линия, 32, 4-я линия, 67, 2-я линия, 28, на пересечении улиц Трактовой и 3-й линии, а также Трактовой и 12-й линии.

Установка новых площадок запланирована также на 2022 год и в четырех местах поселка Выльтыдор.

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