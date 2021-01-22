Жительница Коми зверски убила своего дядю

Фото: Следком по Коми

В суд отправил Следком по Коми уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Печоры. Она обвиняется в зверском убийстве близкого родственника, причем умышленном.

В сентябре 2020 года она распивала спиртное вместе со своим 56-летним дядей в частном доме, расположенном в селе Приуральское Печорского района. В какой-то момент между ними разгорелась ссора, они начали выяснять отношения. Женщина перешла от слов к делу и ударила дядю восемь раз ножом в спину. От острой массивной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе расследования обвиняемая частично признала вину в содеянном, сообщает Следком по Коми.

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