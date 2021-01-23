В магазине Усинска изъяли фальшивый «Adidas» и «Reebok»

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В один из магазинов Усинска поступили в продажу контрафактные кроссовки с товарными знаками «Adidas» и «Reebok». Ущерб двух мировых производителей спортивной обуви оценили в 123 тысячи рублей. Предприниматель заплатила штраф.

Правообладателем товарного знака «Adidas» является компания «Адидас АГ», обладателем товарного знака «Reebok» является компания «Рибок Интернешенл Лимитед». Указанные компании гражданке Д. не предоставляли согласия (разрешения) на использование товарного знака.

В результате неправомерных действий Д. компании правообладателю «Адидас АГ» был причинен ущерб в сумме более 85 тысяч рублей, компании правообладателю «Рибок Интернешенл Лимитед» в сумме более 38 тысяч рублей.

Гражданке Д. признана виновной в реализации товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в доход государства в размере 10 000 рублей, с конфискацией 10 пар обуви с нанесенным товарным знаком «Adidas» и 6 пар обуви с нанесенным товарным знаком «Reebok».

Постановление в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов РК.

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