Вышла из дома и не вернулась: в Сыктывкаре разыскивают женщину

Фото: "ЛизаАлерт Коми"

Поисковый отряд «ЛизаАлерт Коми» объявил поиски 42-летней жительницы сыктывкарского поселка Верхняя Максаковка Светланы Николаевны Рассыхаевой.

20 января 2021 года около 10:00 она ушла из дома и не вернулась. Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые до плеч, глаза карие.

Была одета: куртка коричневая ниже колена с капюшоном с мехом, под курткой свитер коричневый с бело-зеленым воротом, черные штаны, дутики черные, шапка вязанная с сине-белым орнаментом с бубоном, рукавицы былые вязанные с черным орнаментом.

С собой: ключ от дома на веревке, носит на шее.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или в полицию по номеру 02.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молодой мужчина из поселка Коми пропал по дороге домой

Родственники спохватились через неделю (подробности)