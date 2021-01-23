Фальшивое вологодское масло поступило в Коми

Изготовитель молочной продукции является «предприятием-призраком». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В адрес Роспотребнадзора по Республике Коми поступила информация из Вологодской области о контрафактной молочной продукции несуществующего предприятия-изготовителя.

Что нельзя покупать: масло сливочного, 500 г, производства ООО «Русская Фабрика вкуса» (161200, Россия, Вологодская область, г. Белозерск, ул. Васинова, д. 45).

Было установлено, что по адресу, указанному на упаковке изготовителя, ООО «Русская фабрика вкуса» производственную деятельность не осуществляет. По данному адресу находится одноэтажный деревянный жилой дом. Помещения для производства пищевой продукции отсутствуют.

В связи с чем, следует полагать, что указанный изготовитель молочной продукции является «предприятием-призраком». И чем вас пытаются накормить, даже предположить страшно.

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