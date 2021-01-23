Воркутинка вернулась из «Будущего» вместе с деньгами

Фото: архив КП

После вмешательства прокуратуры Воркуты негосударственный пенсионный фонд обязан вернуть пенсионные накопления местной жительницы в Пенсионный фонд РФ.

Перевод накоплений воркутинки из Пенсионного фонда РФ в АО «Негосударственный пенсионный фонд Будущее» был осуществлен без ее ведом и согласия, сообщает прокуратура Коми.

Прокуратура Воркуты провела проверку по обращению местной жительницы, сообщившей о незаконном переводе ее пенсионных накоплений в АО «Негосударственный пенсионный фонд Будущее».

В ходе проверки факт незаконного, без ведома заявительницы, перевода нашел свое подтверждение. Также в ходе проведенной по делу почерковедческой экспертизы установлено, что подписи в заявлении и договоре с ОАО «НПФ Будущее» выполнены не заявительницей.

Требования прокуратуры удовлетворены судом в полном объеме. После вступления решения в законную силу Пенсионный фонд Российской Федерации должен будет внести изменения в индивидуальный лицевой счет воркутинки, а также единый реестр застрахованных лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Воркуты получила пенсию и стала подозреваемой в мошенничестве

"Украденные" цифры просто удивляют (подробности)